जल्द भारतीय बाजारों में मिलेगी कोविड वैक्सीन Sputnik-V, फाइनल स्टेज पर पहुंची तैयारी

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 16 जून। भारत में जल्दी ही कोरोना वायरस के खिलाफ एक नई वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध होगी। रूस की कोविड वैक्सीन स्पूतनिक-वी को भारत सरकार से इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, इस बीच देश में टीका का परीक्षण कर रही डॉ रेड्डीज लैबोरेट्रीज ने बुधवार को बड़ी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि रूस की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी आरडीआईएफ और डॉ रेड्डीज लैबोरेट्रीज के बीच करार हो गया है।

हैदराबाद स्थित फार्मा दिग्गज डॉ रेड्डीज लैबोरेट्रीज की तरफ से बताया गया है कि वह देश के अन्य शहरों में अपना विस्तार करेगी, जिससे लॉजिस्टिक बाधाओं को कम करने में सफलता मिलेगी। भारत में स्पूतनिक-वी वैक्सीन का निर्माण कर रही डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज ने कहा, भारत के विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बद्दी, चेन्नई, मिर्यालागुड़ा और कोल्हापुर जैसे अन्य शहरों में स्पूतनिक-वी वैक्सीन के सीमित पायलट लॉन्च को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इसे अन्य शहरों में भी बढ़ाया जाएगा।

यह भी पढ़ें: सामने आया कोरोना की दूसरी लहर में मौत का सही आंकड़ा, बिहार समेत इन राज्यों में बढ़ी मृतकों की संख्या

डॉ रेड्डीज लैबोरेट्रीज की तरफ से बताया गया कि स्पूतनिक-वी वैक्सीन CoWIN प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के लिए उपलब्ध है, लेकिन व्यावसायिक लाभार्थियों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। लॉन्च की तैयारी फिलहाल फाइनल स्टेज पर है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पूतनिक वी जून के दूसरे हफ्ते से देश भर में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी। अपोलो अस्पताल जून के दूसरे सप्ताह से रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी से टीकाकरण शुरू करेगा। ये जानकारी गुरूवार को अपोलो अस्पताल की तरफ से दी गई है। स्पूतनिक वी देश में लोगों को मई के पहले हफ्ते से लगाई जा रही है। लेकिन, इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होने से इसका सीमित इस्तेमाल हो रहा है।

Soft launch of Sputnik V vaccine in India, which was initiated in Hyderabad, has been scaled up to many cities incl Bengaluru, Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai among others. Registration on CoWIN not open to public yet, will be open at the time of commercial launch: Dr Reddy's pic.twitter.com/vjosoWoK5u