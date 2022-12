चीन का हाल देख भारत में भी टेंशन! जानें कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है ?

चीन में कोरोना वायरस के भयावह रूप को देखने के बाद भारत में भी सभी तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिससे हर विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जा सके।

चीन के लगभग हर पांचवें शख्स के कोविड संक्रमित होने की खबरों ने भारत में भी चिंता बढ़ा रखी है। जाहिर है कि इसी वजह से केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के आतंक से बचने के लिए कई एहतियाती कदम उठा लिए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के अपने अंतिम मन की बात कार्यक्रम में भी लोगों से इस खतरे से सतर्क रहने की अपील की है। हालांकि, देश में इस समय कोविड संक्रमण के मामले पिछले तीन साल में सबसे निचले स्तर पर हैं। फिर भी पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। राज्यों को एडवाइजरी भी दी है। लोगों से मास्क पहने और कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने को कहा गया है, साथ ही साथ राज्यों से स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से फिट रखने को कहा गया है।

After seeing the condition of Covid in China, all the precautionary steps are being taken in India too. In the last few days, many decisions have been taken in the country and measures have been taken to save the country