COVID-19: देश में पहली बार Fully vaccinated लोगों की संख्या सिंगल डोज वालों से ज्यादा

नई दिल्ली, 17 नवंबर। भारतवासियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है, देश में अब फुल वैक्सीनेट लोगों की संख्या वैक्सीन की एक डोज लेने वालों की संख्या के आगे निकल गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त भारत में युद्दस्तर पर टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसके चलते देश में 40.3 फीसदी लोगों को कोरोना की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, जबकि एक डोज लेने वालों की संख्या 40.2 फीसदी है।

हेल्थमिनिस्टरी के मुताबिक मंगलवार शाम 7 बजे तक भारत में 61,21,626 लोगों को कोरोना का टीका लगा है , जिसमें पहला शॉट लेने वालों की संख्या 18.48 लाख और दूसरा टीका लगवाने वालों की संख्या 18.48 लाख थी। देश में मौजूदा समय में 75.54 करोड़ लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगी है और 38.07 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। यानी सिर्फ एक वैक्सीन लगाने वाले लोगों की संख्या 37.47 करोड़ है। बता दें कि कोरोना का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था।

आपको बता दें कि बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 10,197 नए केस सामने आए हैं और 301 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 12,134 लोग अस्पताल से ठीक होकर घर भी लौटे हैं। देश में इस वक्त एक्टिव केस1,28,555 हैं जो कि 527 दिनों में सबसे कम हैं। इस वक्त देश में Daily positivity rate 0.82% और Weekly Positivity Rate 0.96% हो गया है।

तो वहीं राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 44 नए मामले सामने आए जबकि कोविड से एक भी मौत नहीं मिली अगर एक्टिव केसों की बात करें तो इस वक्त दिल्ली में 357 एक्टिव केस हैं तो वहीं राजधानी का पॉजिटिविटी रेट 0.08% है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि देश में कोरोना वायरस के केस में कमी हुई है लेकिन अभी भी कोविड देश से खत्म नहीं हुआ है इसलिए सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जरा सी लापरवाही मुसीबत बन सकती है। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में प्रदूषण ने आंतक फैलाया हुआ है। बढ़ता प्रदूषण और सर्दी का मौसम कोरोना के केस में इजाफा कर सकता है इसलिए अभी भी सबको सतर्क रहने की जरूरत है। लोग हमेशा मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें।

In a first, the number of people in India who are fully vaccinated against Covid-19 has surpassed those who are partially vaccinated said website Our World in Data.