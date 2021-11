दिसम्बर 2021 तक सबके लिए वैक्सीन तो होगी लेकिन सभी का वैक्सीनेशन संभव नहीं, जानिए क्यों?

India

oi-Vivek Singh

नई दिल्ली, 9 नवम्बर। भारत में कोविड टीकाकरण से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक 2021 के अंत तक देश में सभी 94 करोड़ वयस्कों को कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की संभावना नहीं है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उस समय तक सरकार सभी नागरिकों के लिए टीके उपलब्ध कर देगी।

आंकड़ों के मुताबिक अभी तक देश में 74 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है जबकि 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज मिली है। देश में कोरोना वायरस वैक्सीन की 109 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई हैं।

वैक्सीन की उपलब्धता समस्या नहीं

न्यूज 18 ने वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि देश में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर कोई समस्या नहीं है। वैक्सीन का निर्यात भी शुरू कर दिया है। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन लोगों को वैक्सीन लेने के लिए आगे आना होगा।

केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को गति देने के लिए हाल ही में घर-घर टीकाकऱण के लिए 'हर घर दस्तक' कार्यक्रम शुरू किया है।

20 करोड़ डोज बिना इस्तेमाल के

रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों और निजी अस्पतालों के पास लगभग 20 करोड़ डोज अभी भी बिना इस्तेमाल किए पड़ी हुई है। अभी तक 109 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है जबकि 130 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। जानकारी के मुताबिक लगभग 16 करोड़ कोविड वैक्सीन राज्यों के पास हैं जबकि 5 करोड़ के करीब टीके विभिन्न निजी अस्पतालों के पास रखे हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक नवंबर और दिसम्बर में 54 करोड़ डोज आने की उम्मीद है। इसमें कोविशील्ड की 44 करोड़ जबकि कोवैक्सीन की 10 करोड़ खुराक शामिल है। इसके अलावा जायडस कैडिला और बॉयोलॉजिकल ई की वैक्सीन के भी उपलब्ध होने की संभावना है।

अब बच्चों को जल्द लगेगा कोरोना टीका, केंद्र ने Zydus Cadila के 1 करोड़ वैक्सीन के दिए ऑर्डर

भारत को दिसम्बर 2021 तक सभी वयस्क आबादी को टीका लगाने के लिए 188 करोड़ डोज की आवश्कयता होगी। अधिकारियों के मुताबिक दोनों डोज के बीच 84 दिनों का अंतर है ऐसे में अगर भारत सारी वयस्क आबादी को पहली डोज दिसम्बर तक लगा देता है तब भी दूसरी डोज के लिए 2022 तक इंतजार करना होगा।

English summary

coronavirus vaccine to be available for all till december but vaccination not possible for all