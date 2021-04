कोरोना मरीजों को बड़ी राहत: रेमडेसिविर की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ी, अब 1 महीने में 74 लाख शीशियां बनेंगी

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 22 अप्रैल: कोरोना वायरस के बड़ी राहत देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रेमडेसिविर की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने का आदेश फार्मा कंपनियों को दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार (21 अप्रैल) को कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर की मांग में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। इसको देखते हुए रेमडेसिविर फार्मा निर्माताओं की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 38 लाख शीशियों से बढ़कर प्रति माह 74 लाख शीशियां की गई हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 20 अतिरिक्त विनिर्माण स्थलों को भी मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने ये भी बताया है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 11 अप्रैल से ही रेमेडिसविर का निर्यात बंद कर दिया गया था।

कोरोना मरीजों को इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन दी जाती है। ये कोरोना के मरीजों की रिकवरी में तेजी लाता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की बाजार में मांग काफी बढ़ गई है। दिसको लेकर इसकी कालाबाजारी भी की जा रही है।

