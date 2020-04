डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा महामारी रोग अधिनियम अध्यादेश: पीएम मोदी

India

नई दिल्‍ली। महामारी रोग अधिनियम में बदलाव के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र ने कहा है कि यह हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रत्येक और हर स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो COVID-19 से बहादुरी से जूझ रहे हैं। यह हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उनकी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता है।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को सभी मुख्‍यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करेंगे। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन पर चर्चा होगी। बता दें कि पीएम मोदी ने 3 मई तक देश में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल स्वास्थ्यकर्मियों पर हमलों की पृष्ठभूमि में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी जिसमें उनके खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है।

The Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 manifests our commitment to protect each and every healthcare worker who is bravely battling COVID-19 on the frontline.

It will ensure safety of our professionals. There can be no compromise on their safety!