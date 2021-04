अस्पताल में CA एग्जाम की तैयारी कर रहा कोरोना संक्रमित युवक, IAS ऑफिसर बोले- 'सफलता संयोग नहीं'

India

गंजम, 28 अप्रैल। देश कोरोना वायरस महामारी के सबसे बुरे प्रकोप का सामना कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को 3 लाख 50 हजार से भी अधिक नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि 3 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना की दूसरी भयावह लहर बड़ी संख्या में युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है। इस बीच कोविड के चलते छात्रों और उम्मीदवारों की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है, बावजूद इसके कुछ युवा अपने एग्जाम की तैयारी में जी जान से जुटे हुए हैं।

Success is not coincidence. You need dedication. I visited Covid hospital & found this guy doing study of CA exam. Your dedication makes you forget your pain. After that Success is only formality. pic.twitter.com/vbIqcoAyRH