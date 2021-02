पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेसी जीत, पी चिदंबरम ने केंद्र से पूछा- अब भी मानते हैं कृषि कानून लोकप्रिय?

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कृषि कानून को लेकर जारी किसानों की नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को पंजाब निकाय चुनाव में भी भुगतना पड़ा है। बुधवार शाम आए चुनाव के नतीजों में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंट जीत दर्ज कर जबकि बीजेपी के हाथ सिर्फ मायूसी लगी है। वहीं अकाली दल दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर सामने आई है। पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी की बुरी हार के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

पी चिदंबरम ने पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद गुरुवार को ट्वीट कर पूछा, 'क्या मोदी सरकार अभी भी मानती है कि कृषि कानून लोकप्रिय हैं और पंजाब के किसानों का एक छोटा वर्ग ही उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है।' चिदंबरम ने आगे कहा, किसान मतदाता हैं, तो हमारे प्रवासी मजदूर, एमएसएमई, बेरोजगार और गरीब परिवारों की वोट करने की बारी आएगी तो वो पंजाब के मतदाताओं की तरह भाजपा के खिलाफ ही मतदान करेंगे। सरकार की गलत घरेलू नीतियों के चलते MEA (विदेश मंत्रालय) तेजी से विश्वसनीयता खो रहा है।

यह पहली बार नहीं जब कांग्रेस नेता पी चिंदबरम ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है, इसस पहले भी वह कई बार कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर निशाना साध चुके हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि पंजाब शहरी निकाय के नतीजों से BJP को झटका, इस बात की ओर इशारा है कि कृषि कानून को देश ने सिरे से नकार दिया है। बता दें कि बुधवार को नगर परिषदों की मतगणना में कांग्रने 1,815 वार्ड में से 1,199 और नगर निगम की 350 सीटों में से 281 पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी को सिर्फ 38 और 20 पर सीटों से ही संतोष करना पड़ा।

Does the Modi government still believe that the Farm Laws are popular and only a small “section” of farmers of Punjab are protesting against them?