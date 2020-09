बिहार: कांग्रेस ने RJD को चेताया, नहीं मिली सम्मानजनक सीटें तो पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव

India

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 243 सीटों पर बिहार में 28 अक्टूबर से मतदान शुरू होने वाले हैं और 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। तारीखों का ऐलान होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां भी एक्टिव मोड में आ गई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का ऐलान किया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने गठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्ष के गठबंधन में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि चुनाव से पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन मुश्किलों का सामना कर रहा है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से पहले ही किनारा कर लिया, वहीं अब कांग्रेस ने भी आरजेडी को चेताते हुए अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने शनिवार को कहा कि हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं।

Congress is fully prepared to fight the elections on all 243 seats in Bihar Assembly. If we reach a 'respectable' understanding with RJD, we will contest the elections with them: Avinash Pande, Chairman of Congress Screening Committee for #BiharPolls pic.twitter.com/1zpQinjVR4