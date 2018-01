VIDEO:मेरे करन-अर्जुन आएंगे, तेल के दामों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस का तंज

नई दिल्ली। अतंरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में भले ही कमी और तेजी होती रहती हो लेकिन देश में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। हाल ही में कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तेल की कीमतों को लेकर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें तेल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार की स्थिति और कितना मुनाफा कमा रही है, इसके बारे में बताया गया है। कांग्रेस ने बीते गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतों को लेकर लोकसभा में केंद्र सरकार पर हमला किया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा कि सरकार कच्चे तेल की कीमतें कम होने का फायदा उपभोक्ताओं को क्यों नहीं दे रही है?

With taxes being HALF of the cost of fuel, it would be apt if the Modi Govt applied anti-profiteering legislation on itself. pic.twitter.com/ETnpXKxFUN