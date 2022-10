मल्लिकार्जुन खड़गे को शशि थरूर का जवाब, बताया- आखिर वह क्यों लड़ना चाहते हैं

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। सीधे तौर पर माना जा रहा है कि यह मुकाबला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच है। अध्यक्ष पद के लिए सबसे पहला नाम जो सामने आया था वह शशि थरूर था। इसके बाद पहले अशोक गहलोत, फिर दिग्विजय सिंह और अंत में आखिरी समय पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया। इस बीच शशि थरूर ने इस चुनाव को पार्टी के भीतर की प्रतिस्पर्धा नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिस्पर्धा पार्टी के भीतर की नहीं है बल्कि यह पार्टी के सदस्यों के लिए एक मौका है कि वह प्रभावी रूप से यह चुनें कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का सामना किया जाए।

Let me make clear that I agree with @kharge ji that all of us in @incIndia wish to take on theBJP rather than each other. There is no ideological difference between us. The choice for our voting colleagues Oct17 is only on how to do it most effectively.#ThinkTomorrowThinkTharoor