'कांग्रेस के लोग सोनिया गांधी के 'दरबारी..', इसलिए दूसरों को...', मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर BJP का पलटवार

बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेस को आदमी गिनने की आदत नहीं, बल्कि 'कुत्तों'को गिनने की आदत हो गई है। कांग्रेस को देशभक्तों को सम्मान करने की आदत नहीं हुई है।

BJP MLA Replied on Mallikarjun Kharge remark: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लोकसभा में आपत्तिजनक बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस बीच मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग सोनिया गांधी के 'दरबरी...' की तरह घूमते हैं, इसलिए वे दूसरों को उसी के रूप में देखते हैं।

#WATCH | Speaking on Congress chief Mallikarjun Kharge's "dog" remark, Madhya Pradesh BJP MLA Rameshwar Sharma says, "...Congress people roam around like 'darbari kutte' of Sonia Gandhi so they view others as the same..." pic.twitter.com/8XCgDA1OFm