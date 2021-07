LAC विवाद पर राहुल गांधी का बयान,कहा- चीन से कैसे निपटा जाए, इसकी सरकार को समझ नहीं

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जुलाई 26: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा कि चीन से कैसे निबटा जाए। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट को साझा करते हुए यह बात कही। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार का आगाह करते हुए कहा कि आज चीन की हरकतों को नजरअंदाज करने से भविष्य में बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी।

राहुल गांधी ने एलएसी विवाद पर एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया है कि पूर्वी लद्दाख के डेमचोक इलाके में भारतीय सीमा के हिस्से में चीन की ओर से अपने टेंट लगाए गए हैं। इसके साथ ही बताया गया है कि जब चीनी सैनिकों से वहां से लौटने के लिए कहा गया तो फिर भी सैनिकों की मौजूदगी वहां बनी हुई है।

GOI is clueless on how to handle China.

Ignoring their actions now will cause huge problems in the future. pic.twitter.com/oMixHTEQuF