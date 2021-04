कांग्रेस नेता राहुल गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, अप्रैल 20। कोरोना वायरस महामारी की चपेट में अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी आ गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। राहुल गांधी ने लिखा, 'हल्के लक्षणों का अनुभव करने के बाद मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। वे सभी जो हाल ही में मेरे संपर्क में थे, कृपया सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहें।' आपको बता दें कि राहुल गांधी से पहले सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Coronavirus India Update: Rahul Gandhi भी महामारी की चपेट में, ट्वीट कर कही ये बात | वनइंडिया हिंदी

देशभर में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, आम आदमी से लेकर बॉलीवुड, उद्योगपति और नेता भी महामारी की चपेट में आने लगे हैं। आज (20 अप्रैल) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोरोना संक्रमित पाई गईं हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली सीएम और उनकी पत्नी होम क्वारंटीन में रह रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में लगभग 25 हजार नए मामले सामने आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में 6 दिनों का पूर्व लॉकडाउन लगा दिया है।

After experiencing mild symptoms, I’ve just tested positive for COVID.

All those who’ve been in contact with me recently, please follow all safety protocols and stay safe.