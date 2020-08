प्रशांत भूषण के समर्थन में आए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, बोले 'इतिहास कोर्ट का मूल्यांकन करेगा'

India

oi-Shivom Gupta

नई दिल्ली। कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी ठहराए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के बचाव में आए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक ताजा बयान में अवमानना कानून को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अवमानना का उपयोग आजकल हथौड़े के रूप में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने कहा कि जब बड़े मुद्दे पर दांव लगा हो तो अवमानना का कार्य शुरू हो जाता है।

Prashant Bhushan

Contempt power being used as a sledgehammer

Why are Courts helpless when institutions that need to protect the constitution and the laws show “ open contempt " for both ?

Larger issues are at stake

History will judge the Court for having let us down