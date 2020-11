India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर आतंरिक कलह बढ़ गई है। पार्टी के बड़े नेता नेतृत्‍व पर खुलकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन नेताओं की लिस्‍ट में अब गुलाम नबी आजाद ने भी प्रतिक्रिया दी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि वह बिहार में पार्टी के प्रदर्शन का आरोप नेतृत्व पर नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी नेताओं के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। न्‍यूज एजेंसी एएनआई से खास बातचीत में आजाद ने कहा कि 'हम सभी हारों से चिंतित हैं, खासतौर से बिहार और उपचुनावों के नतीजों से।

'उन्होंने कहा 'मैं हार के लिए लीडरशिप को जिम्मेदार नहीं मानता हूं। हमारे लोगों ने जमीनी स्तर पर जुड़ाव खो दिया है।' उन्होंने कहा 'आपको पार्टी से प्यार होना चाहिए।' इतना ही नहीं आजाद ने पार्टी के नेताओं के व्यवहार पर भी जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा 'चुनाव 5 स्टार कल्चर से नहीं जीते जाते हैं।' उन्होंने कहा 'आज के नेताओं के साथ परेशानी यह है कि अगर उन्हें पार्टी से टिकट मिल जाता है, तो वे पहले 5 स्टार होटल बुक कराते हैं। अगर रोड खराब है तो वे कहीं नहीं जाते।' आजाद ने कहा 'जब तक 5 स्टार कल्चर को खत्म नहीं किया जाता, कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता है।'

Polls aren't worn by 5-star culture. Problem with leaders today is if they get a party ticket, they first book a 5-star hotel. They won't go if there's a rough road. Till the time 5-star culture is given up, one can't win elections: Congress leader Ghulam Nabi Azad https://t.co/ZztM1gJMor pic.twitter.com/HggaZNu3dZ