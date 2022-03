'कांग्रेस ने अपनी कब्र खुद खोद ली......शर्मनाक हार के लिए गांधी परिवार जिम्मेदार'

India

चंडीगढ़, 14 मार्च: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार के लिए पूरी तरह से गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दावा कि है कि उनके कुर्सी से हटने तक कांग्रेस पंजाब में अच्छी स्थिति में थी। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद कैप्टन ने पंजाब लोक कांग्रेस नाम की अपनी पार्टी बनाई और उन्होंने चुनावों में भाजपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। पांचों राज्यों में कांग्रेस की चुनावी दुर्गति पर विचार करने के लिए पार्टी वर्किंग कमिटी की बैठक के एक दिन बाद अमरिंदर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और निवर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ जोरदार हमला किया है और इन सबके लिए गांधी परिवार को कसूरवार ठहराया है।

Former Punjab CM Captain Amarinder Singh has blamed the Gandhi family for the Congress's rout in five states and said the party dug its own grave