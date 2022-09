कांग्रेस ने 'भारत जोड़ो यात्रा' को लेकर पोस्ट की ऐसी तस्वीर, मच गया बवाल, BJP बोली तुरंत हटाए

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

नई दिल्ली, 12 सितंबर। लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम अभियान चला रही है। इसकी अगुवाई राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा अभियान की शुरुआत तमिलनाडु से की गई थी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के एक ट्वीट से बवाल मच गया है, जिसको लेकर भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या और संबित पात्रा ने पार्टी पर हमला बोला है।

Congress fire burnt Delhi in 1984.

It’s ecosystem burnt alive 59 karsevaks in Godhra in 2002.

They have again given their ecosystem a call for violence.

With Rahul Gandhi ‘fighting against Indian State’, Congress ceases to be political party with faith in constitutional means. https://t.co/28qbFvKkbI