Amul Milk Price: 'हो सकता है मोदी-शाह दूध ना पीते हों, लेकिन...', अमूल दूध के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का तंज

India

oi-Pallavi Kumari

Amul Milk Price Hiked: अमूल दूध की कीमतों में 3 रुपये का इजाफा किया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने कहा कि 03 फरवरी 2023 से दूध के दाम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। अमूल दूध के दाम बढ़ने पर कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ''अगर अमूल दूध के दाम में इजाफा होगा तो सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ेगा। हो सकता है मोदी जी और अमित शाह जी दूध नहीं पीते होंगे लेकिन देश के बच्चों के लिए तो दूध पीना जरूरी है। दूध के दाम को बढ़ाते हुए सरकार ने अपनी नियत साफ कर दी है।''

कांग्रेस नेता श्रीनिवास बी.वी ने ट्वीट किया, ''Amul- 66L क्या 'वित्त मंत्री' दूध भी नही पीती?'' कांग्रेस ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, ''दूध के दाम 3 रुपये लीटर बढ़ने का आपकी जेब पर क्या असर होगा? अगर आपके परिवार में हर दिन 2 लीटर दूध लगता है तो अब आपको हर दिन 6 रुपए ज्यादा देने होंगे।, एक महीने में 180 रुपये ज्यादा, एक साल में 2,160 रुपये ज्यादा। अमृतकाल है या वसूली काल? ये सवाल आप भी पूछिए।''

If there is an increase in the price of Amul milk, common man will be affected. Maybe Modi ji & Amit Shah ji does not drink milk, but it is necessary for children of our country to drink milk. Govt has made its intention clear by increasing price of milk: Congress MP AR Chowdhury pic.twitter.com/QzEhEFZFoT