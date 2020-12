Cold Moon 2020 in India: आज और कल आकाश में दिखेगा आखिरी Full Moon,जानिए इसके बारे में सबकुछ

Check Dates, Timings of Last Full or Cold Moon in India: साल 2020 का आखिरी Full Moon आज और कल की रात नजर आएगा, जिसे लेकर दुनिया के लोग काफी उत्साहित हैं। 'क्रिसमस' के बाद आने वाले इस पूरे चांद को 'कोल्ड मून' कहा जा रहा है क्योंकि इस दौरान विश्व में लगभग सब जगहों पर ठंड बहुत पड़ती है। भारत में 'फूल मून' आज शाम 7:54 से शुरू होगा जो कि विश्न के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर दिखाई देगा। दक्षिण अमेरिका, उत्‍तरी अमेरिका और कनाडा जैसे पश्चिमी गोलार्ध के देशों में यह 29 दिसंबर की रात 10:29 बजे दिखाई देगा जबकि अंतरराष्‍ट्रीय समय (UTC) के अनुसार ये कल 3.39 बजे सुबह अपने चरम पर होगा।

The best time to view the Cold Moon in India will be at 7:54 pm IST on 29 December and 8:57 pm on 30 December.