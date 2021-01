मजदूर की मौत पर CM शिवराज सिंह बोले- Covid-19 Vaccine को लेकर पैदा ना करें गलतफहमी

India

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Drugs Controller General of India) द्वारा देश की दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिए जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी, 2020 से टीकाकरण अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इस बीच मध्य प्रदेश में एक परिवार के आरोप के बाद वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है।

बता दें कि भोपाल में 47 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर दीपक मरावी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिवार वालों का आरोप है कि उनकी मौत वैक्सीन के डोज से हुई है। परिवार का दावा है कि दीपक मरावी कोविड-19 वैक्सीन के प्रतिभागी (वॉलंटियर) थे और टीका लगने के बाद 21 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। परिवार के इन आरोपों को खारिज करते हुए एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी ने कहा, टीकाकरण के बाद के प्रभाव 30 मिनट के भीतर एक व्यक्ति में दिखाई देते हैं। टीकाकरण के 24 और 48 घंटे के बीच भी कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के संकेत मिले हैं।

