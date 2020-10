सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर कसा तंज, बोले- पैसे के लिए रोने वाला शख्स मुख्यमंत्री बने रहने के लायक नहीं

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि राज्य में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। इसी क्रम में रविवार को दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी को सदस्यता दिलाने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को फेल मुख्यमंत्री बताया है।

अपने भाषण में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो मुख्यमंत्री पैसों की कमी को लेकर रोता है उसे सीएम बनने का कोई अधिकार नहीं। सीएम शिवराज ने कहा, 'आपने (कमलनाथ) विकास किया ही नहीं, जब सवाल पूछा गया तो बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है मामा सब ले गया। एक भी काम करने के लिए पैसा नहीं है, राहत के लिए पैसा नहीं है।' शिवराज सिंह ने जनता से पूछते हुए कहा कि आप बताइए जो सीएम कहे मेरे पास पैसा ही नहीं ही, रोता रहे पैसे ही नहीं है, ऐसे आदमी को सीएम रहना चाहिए क्या?

सीएम ने आगे कहा, 'मुख्यमंत्री का यह काम होता है जो कठिनाइयों में रास्ता बनाकर जनता को संकट से बाहर निकाल कर ले जाए।' इस बीच शिवराज सिंह ने कमलनाथ द्वारा इमरती देवी को किए गए कमेंट को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। शिवराज ने कहा, '74 साल की उम्र में उन्होंने एक मंत्री बहन के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए। राहुल गांधी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और वह माफी मांग रहे हैं। लेकिन कमलनाथ ने कहा कि वह माफी नहीं मांगेंगे। शायद 2-3 कांग्रेस दलों के पास है।'

#WATCH: "If a Chief Minister keeps crying and saying there is no money... does he deserve to remain the chief minister? A CM is a leader who takes people out of troubles," says Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan on former CM Kamal Nath pic.twitter.com/yxcJUKmrTP