नई दिल्ली, 18 अगस्त: गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो के गुनहगारों की रिहाई का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। बिलकिस बानो गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने इस सप्ताह रिहा कर दिया। अब गुजरात सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है। वहीं एक बीजेपी एमएलए ने उन दोषियों की रिहाई को लेकर एक बेहद ही हैरान कर देने वाला बयान दिया है।

गोधरा से बीजेपी के विधायक सीके राउलजी ने कहा कि बिलकिस बानो केस में रिहा होने वाले सभी 11 लोग ब्राह्मण थे, वैसे भी ब्राह्मण लोगों के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, ये सब देखते हुए उन्हें रिहा करने का फैसला लिया गया है। यही नहीं राउलजी ने जेल से रिहा हुए इन 11 दोषियों का फूलमालाओं और मिठाई से स्‍वागत करने वालों का भी समर्थन किया।

