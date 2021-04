हिंदी सिनेमा के मशहूर सिनेमैटोग्राफर जॉनी लाल का निधन, माधवन, तुषार कपूर समेत कई सितारों ने जताया दुख

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 22 अप्रैल: हिंदी सिनेमा के मशहूर सिनेमैटोग्राफ जॉनी लाल का निधन हो गया है। इस खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर है। बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस खबर की जानकारी दी है। एक्टर आर माधवन ने ट्वीट कर जॉनी लाल के निधन पर शोक भी जताया है। जॉनी लाल ने रहना है तेरे दिल में, पार्टनर, ओम जय जगदीश, मुझसे कुछ कहना है, शादी नंबर-1, जीना सिर्फ मेरे लिए, फुल एंड फाइनल जैसी फिल्मों में काम किया है। हालांकि उनकी मौत किस वजह से हुई है फिलहाल इसका अभी पता नहीं चल पाया है। ना ही आर माधवन ने अपने ट्वीट में ये बताया है कि उनकी मौत की वजह क्या है। माधवन के अलावा तुषार कपूर और सतीश कौशिक जैसे कलाकारों ने भी गुरुवार (22 अप्रैल) को ट्वीट कर जॉनी लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया।

आर माधवन ने ट्वीट कर लिखा, 'त्रासदियों की गाथा फिलहाल जारी है, हमने एक अद्भुत व्यक्ति को खो दिया है। जो रहना है तेरे दिल में DOP थे। आपकी आत्मा को शांति मिले जॉनी लाल सर। आपकी विनम्रता, दयालुता और प्रतिभा हम सबको बहुत याद आएगी। आपने इतनी खूबसूरती से रहना है तेरे दिल में काम किया, जो हमारे मन में बस गया है। आपको स्वर्ग में जगह मिले। मन उदास और दुखी है।'

The Saga of tragedies continues & we lost a wonderful man-The DOP of RHTDM. RIP Johny Lal sir.Your gentleness,kindness and brilliance will be so missed. You so beautifully managed to bring out our souls in RHTDM & now yours makes its way to the heavens. Heartbroken and aghast.🙏 pic.twitter.com/301Jj59uMA