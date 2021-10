दिल्ली में 100 फीसदी क्षमता के साथ फिर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, शादी और अंतेष्ठि में बढ़ाई गई लोगों की संख्या

India

नई दिल्‍ली, 29 अक्‍टूबर। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में पूरी तरह से बैठने की अनुमति दी और शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी।

डीडीएमए द्वारा जारी एक आदेश, कोविड के मद्देनजर विभिन्न अनुमति और प्रतिबंधित गतिविधियों को सूचीबद्ध करना 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की मध्यरात्रि से लागू होगा।

आदेश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) और आधिकारिक दिशानिर्देशों के साथ-साथ परिसर में कोविड-उपयुक्त व्यवहार के सख्त पालन के लिए जिम्मेदार होंगे। इसने शहर के सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को 1 नवंबर से फिर से खोलने की अनुमति दी।

