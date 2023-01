हिंद महासागर पर भी पड़ी चीन की बुरी नजर! भारत का प्रभाव घटाने की तिकड़म, इन दस्तावेजों में किया गया दावा

चीन हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद भारत के पड़ोसी मुल्कों में भारत का प्रभाव कम करने में जुटा हुआ है। इस तथ्य को देश के कुछ टॉप आईपीएस अधिकारियों ने दस्तावेज बनाकर पेश किया है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चीन कभी लद्दाख में अपनी सक्रियता बढ़ाता है तो कभी अरुणाचल प्रदेश में साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करता है। पाकिस्तान से हाथ मिलाकर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में घुसपैठ करके भी भारत को परेशान करता रहता है। लेकिन, चीन की चालबाजियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। वह हिंद महासागर क्षेत्र के भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी लगातार अपनी पैठ बढ़ाने में जुटा हुआ है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह से भारत को इन्हीं सब जगहों पर उलझाए रखा जाए। क्योंकि, इस क्षेत्र में उसे भारत से ही खतरा महसूस होता है। चीन के इन मंसूबों की पोल खोली है, देश के कुछ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों।

Indian Ocean में China की बढ़ती गतिविधि पर Indian Navy Chief का करारा जवाब | वनइंडिया हिंदी | *News

English summary

China sees India as the biggest threat to becoming a super power and continuing as an Asian superpower. That's why he is trying to reduce India's influence even in the countries of the Indian Ocean