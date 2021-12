Video: बॉर्डर पर चीन और भारतीय सेना का हुआ आमना-सामना, सवाल पूछने पर इंडियन मेजर ने दिया ऐसा जवाब

India

नई दिल्ली, 16 दिसंबर। सीमा पर तनाव के बीच भारतीय सेना न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को भी उसी की भाषा में जवाब दे रही है। पिछले साल जून में हुए इंडियन आर्मी और चीनी सेने के संघर्ष में भारत के कई जवान शहीद हुए थे लेकिन उन्होंने चीन के भी बड़ा नुकसान पहुंचाया था। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से दोनों सेनाओं के बीच टकराव की कई वीडियो सामने आती रहती हैं, इस बीच सोशल मीडिया पर एक और क्लिप वायरल हो रही है। वीडियो में भारतीय सेना का ऑफिसर चीनी सैनिक को करारा जवाब देता नजर आ रहा है।

'Major Keen Kumar' reminds me anecdote of SCO military exercise '18 in #Russia when one Indian journalist asked a CCTV-Military personnel who was carrying camera and smiling towards Indian mediapersons, his name, #Chinese soldier responded 'Ramesh'.

Tit for tat now 🤪😁 pic.twitter.com/qz72i3wCty