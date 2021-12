ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ चीन में बनी वैक्सीन फ्लॉप साबित, दुनियाभर के करोड़ों लोगों को बहुत बड़ा झटका

International

oi-Abhijat Shekhar

हांगकांग, दिसंबर 15: पूरी दुनिया में इस वक्तो ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है और कोरोना वायरस के नये वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में टेंशन हैं। दुनियाभर के वैज्ञानिक हर वैक्सीन का परीक्षण ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कर रहे हैं और जांच रहे हैं, कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ किस देश का वैक्सीन कितना कारगर है। लेकिन, उस वक्त दुनिया भर के करोड़ों लोगों को गहरा झटका लगा है, जब रिसर्च में पता चला है कि, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ चीन की वैक्सीन पूरी तरह फ्लॉप हो गई है।

English summary

Millions of people who have taken the Chinese vaccine have suffered a major setback. During research in the laboratory, it has been found that the Chinese vaccine Sinovac has been ineffective against the Omicron variant.