शशि थरूर से मुलाकात पर चेतन भगत बोले- भारत में दो तरह की अंग्रेजी, थरूर ने दिया जवाब

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 27 मार्च। भारत के सुप्रसिद्ध लेखक चेतन भगत की हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर मुलाकात हुई थी। इस कार्यक्रम में चेतन भगत ने शशि थरूर के साथ फोचो भी क्लिक की थी। शनिवार को चेतन भगत ने इस फोटो को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा- भारत में दो तरह की अंग्रेजी है। एक शशि थरूर की अंग्रेजी और दूसरी चेतन भगत की अंग्रेजी। उन्होंने इस फोटो में शशि थरूर को भी टैग किया।

रविवार सुबह चेतन भगत के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए शशि थरूर ने लिखा- मेरे प्यारे चेतन भगत एबीपी आइडियाज ऑफ इंडिया समिट में आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब आप इसे चेतन भगत की अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? चेतन भगत ने शशि थरूर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि, 'चलो शशि जी, इतनी अंग्रेजी तो मैं भी समझता हूं। क्या आप नीचे दिए गए इस वाक्य में और शशि थरूर वाला तड़का दे सकते हैं। वो बड़े लंबे शब्द, मजा आए थोड़ा।'

My dear @chetan_bhagat, it was a pleasure catching up with you at the #ABPIdeasOfIndiaSummit. (Now how would you say that in Chetan Bhagat English?) https://t.co/PtyXMgMfEP