चेतन भगत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला.....अहम बचाने के लिए देश को जलने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता

नई दिल्ली- लेखक चेतन भगत ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स) के खिलाफ जारी विरोध के समर्थन में बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए सरकार से कहा है कि सीएए को किनारे रखना चाहिए, क्योंकि अहम के लिए देश को जलने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सीधे तौर पर मोदी सरकार की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि इसके बजाय सरकार को आने वाले बजट पर अपना ध्यान लगाना चाहिए।

रविवार को दिल्ली स्थित जेएनयू में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली उसके बाद चेतन भगत को सरकार को नसीहत देने वाला द्वीट बहुत ज्यादा मायने रखता है। अपने ट्वीट में भगत ने कहा है 'यह ध्यान देने का वक्त है........आधिकारिक तौर पर सीएए को किनारे रखिए। बहुत ज्यादा संवादहीनता है। ऐलान कीजिए कि एनआरसी नहीं आएगा, इसे लागू करने की दिक्कतें, इसको लेकर पैदा हुई चिंता और दुरुपयोग की आशंकाओं का मतलब है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। आने वाले बजट पर ध्यान दीजिए। इसका कोई फायदा नहीं है। अहम बचाने के लिए एक देश को जलने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। '

Time to see obvious.

Put CAA aside, officially. Major communication gaps.

Announce NRC won’t come, as execution issues, anxiety created and the chances of abuse means we are not ready for it.

Focus on upcoming budget.

It’s not worth it. Can’t let a country burn to save ego.