आखिर क्यों केंद्र सरकार ने कोर्ट में लगाई ट्विटर की क्लास, कहा आप नहीं तय करेंगे क्या है अभिव्यक्ति की आजादी

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 02 सितंबर। कर्नाटक हाई कोर्ट में ट्विटर की ओर से याचिका दायर करके केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया गया था, जिसमे कई ट्विटर हैंडल को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। लेकिन इस याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से हाई कोर्ट में कहा गया है कि इन ट्विटर हैंडल को बैन करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि ट्विटर फर्जी खबरों को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है। जानबूझकर जो गलत जानकारियां साझा की जा रही है उसे भी ट्विटर रोक नहीं पा रहा है।

English summary

Centre hits back on twitter says you will not decide what is free speech and what not.