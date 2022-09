सेंट्रल विस्टा का दीदार करना चाहते हैं ? DMRC की बस सेवा से मजेदार बनेगी यात्रा, जानिए डिटेल

India

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 08 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि रायसीना हिल्स पर बने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का भव्य रास्ता अब तक राजपथ कहा जाता था। अब सरकार ने इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया है। सेंट्रल विस्टा की वास्तुकला देखने के शौकीन लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो ने विशेष इंतजाम किए हैं। DMRC बसों की सेवा मुहैया कराएगी।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने एक बयान में कहा, 9 सितंबर से इंडिया गेट या सेंट्रल विस्टा जाने वालों के लिए DMRC बस सेवा प्रदान करेगी। भैरों रोड गेट नंबर 1 से नेशनल स्टेडियम C hexagon तक 6 बसों का संचालन होगा।

Delhi Metro will provide bus service for those visiting India Gate/Central Vista from Sept 9 after Central Vista's inauguration. 6 buses will be operated from Bhairon Road to Gate No 1 of National Stadium C hexagon; to be available from 5 PM to 9 PM, initially for a week: DMRC pic.twitter.com/SZCiGnWniT