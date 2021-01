असम समेत 5 राज्यों को केंद्र सरकार ने दी 1751 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद

India

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए पांच राज्यों को आर्थिद मदद देने की घोषणा की है। शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को 1751 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ये मदद NDRF फंड से अतिरिक्त की गई है।

बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए ये पांच राज्य

गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, इन पांच राज्यों में साल 2020 के अंदर दक्षिण-पश्चिम मानसून के चलते भारी बारिश और ओलावृष्टि, बाढ़ और भूस्खलन के चलते काफी नुकसान हुआ था, जिससे रिकवर होने के लिए केंद्र सरकार 1751 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद जारी कर रही है। अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने इन पांच राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं से जनता की मदद का संकल्प लिया था।

किस राज्य को कितनी मिलेगी मदद?

साल 2020 वैसे तो कोरोना महामारी की वजह से बहुत ही बुरा रहा था, लेकिन इस साल प्राकृतिक आपदाओं ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया था। भूकंप से लेकर मूसलाधार बारिश और बाढ़ से कई राज्य प्रभावित हुए थे। सरकार ने जो 1751 करोड़ रुपए की मदद जारी की है, उसमें असम को 437.15 करोड़, अरुणाचल प्रदेश को 75.86 करोड़, ओडिशा को 320.94 करोड़, तेलंगाना को 245.96 करोड़ और उत्तर प्रदेश को 386.06 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

