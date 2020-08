केंद्र का निर्देश, सामान और लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध न लगाएं राज्य सरकार

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस खतरे को देखते हुए कई राज्यों में अभी भी सख्त लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, हालांकि केंद्र सरकार ने करीब एक महीने पहले ही अनलॉक लागू कर दिया था। दूसरे राज्यों में लॉकडाउन के सख्त पालन से कई लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, कई जरूरी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी को देखते हुए अब केंद्र ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है।

एक पत्र में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वह अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों के आवागमन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगाएं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र में कहा, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि कई राज्यों के जिलों और बॉर्डर वाले इलाकों में प्रशासन द्वारा कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अनलॉक-3 के दिशानर्देशों को याद दिलाते हुए अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों क मुख्य सचिवों से कहा कि ऐसे प्रतिबंधों से माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती हैं।

Union Home Secretary Ajay Bhalla has written to all state Chief Secretaries stating that there should be no restrictions on inter-state & intra-state movement of persons and goods. His letter states that any such restriction amounts to a violation of guidelines issued by MHA. pic.twitter.com/akjLGRccN1