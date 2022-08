Indigo की फ्लाइट के ठीक नीचे आकर रुकी मारुति कार, वायरल हुआ दिल्ली एयरपोर्ट का वीडियो

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 02 अगस्त: दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर खड़े एक इंडिगो विमान क नीच एक मारुति कार खड़ी देखी गई है। यह इंडिगो की फ्लाइट 6E-2022 दिल्ली-पटना की थी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो सामने आया है। बिजनेट टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि गो फर्स्ट एयरलाइन की एक कार मंगलवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर इंडिगो के विमान की ठीक नीचे थी। विमान के अगले हिस्से का पहिया टकराने से बाल-बाल बचा है।

रिपोर्ट के मुताबिक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) इस घटना की जांच करेंगे। अधिकारियों ने कहा, विमानन उद्योग के सूत्रों ने बताया कि विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

#WATCH | A Go Ground Maruti vehicle stopped under the nose area of the Indigo aircraft VT-ITJ that was parked at Terminal T-2 IGI airport, Delhi. It was an Indigo flight 6E-2022 (Delhi–Patna) pic.twitter.com/dxhFWwb5MK