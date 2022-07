राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा की कितने वोटों से हो सकती है हार ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 15 जुलाई: 21 जुलाई को देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने की संभावना रोजाना और पुख्ता होती जा रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने बारी-बारी से विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। मुर्मू को वोट देने की घोषणा करने वालों में सबसे ताजा विपक्षी दल का नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो यूपी में समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल है। इससे पहले शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट और झारखंड में सत्ताधारी जेएमएम ने भी इसी तरह का ऐलान करके यशवंत सिन्हा को निराश किया था। आइए जानते हैं कि अभी तक की स्थिति में जो समीकरण तैयार हुआ है, उसके बाद सिन्हा की इस चुनाव में कितने वोटों से हार की संभावना नजर आ रही है।

English summary

Yashwant Sinha, the joint candidate of the opposition in the presidential election, may have to face defeat from Droupadi Murmu by more than 2.5 lakh votes