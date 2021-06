गौशाला में हुई अनोखी शादी में जानवर बने मेहमान, वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे वाह!

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जून 09: कोरोना महामारी ने जहां लोगों को अपने परिवार से छिना हैं। वहीं इस दौरान में समाज में लोग एक दूसरे के लिए आगे भी आए हैं। लोगों ने एक दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ाया हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए सैकड़ों हाथ इस कोरोना वायरस के भयानक दौर में उठे हैं। ऐसे में जनता के साथ पशु-पक्षियों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा ही एक सुखद वीडियो देश के बड़े उद्योगपतियों में शुमार हर्ष गोयनका ने शेयर किया है, जिसको इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है।

बिजनेसमैन हर्ष गोयनका सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते है। वो अक्सर मजेदार और इंस्पिरेशनल पोस्ट शेयर करते रहते हैं। हाल ही उन्होंने ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसमें शादी का पार्टी दी जा रही है और पार्टी में मेहमान सिर्फ गौशाला के पशु-पक्षी बने हैं।

A marriage was held in a cowshed in Nellore where only the animals got food to eat. What a way to get silent blessings from animals and birds ! pic.twitter.com/KD8QAluSms