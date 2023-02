Budget 2023: गरीबों और महंगाई को कम करने के लिए कुछ भी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशान

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता महंगाई की होनी चाहिए थी। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको लेकर बजट में कुछ नहीं है।

Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बुधवार यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश किया। आम बजट पेश होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दो-चार राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। यह बजट स्पीच नहीं, बल्कि इलेक्शन स्पीच है। उन्होंने इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता महंगाई की होनी चाहिए थी। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको लेकर बजट में कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत आज रोजगारों को लेकर है। बेरोजगार युवा नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने खुद कहा था कि हर साल दो करोड़ नौकरियां देंगे। मोदी सरकार ने 9 साल पूरे करने वाले हैं तो उसके हिसाब से 18 करोड़ नौकरियां कहां हैं। साथ ही उन्होंने सरकारी वैकेंसी को भी भरने के लिए कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है।

वहीं, पीएम मोदी ने कहा कि अमृत ​​काल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। यह बजट गरीब लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों, किसानों सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि परंपरागत रूप से अपने हाथों से देश के लिए मेहनत करने वाले 'विश्वकर्मा' इस देश के निर्माता हैं। पहली बार 'विश्वकर्मा' के प्रशिक्षण और सहायता से संबंधित योजना बजट में लाई गई है।

