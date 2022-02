ब्रिटानिया बिस्कुट हो सकते हैं और महंगे, जानिए कितनी बढ़ सकती है कीमत

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 1 फरवरी: कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो एक चीज लाखों लोगों का सहारा बना था, वह है बिस्कुट। लोग बिना कुछ सोचे-समझे सीधे महानगरों से निकलकर पैदल ही हजारों किलोमीटर दूर अपने गांवों की ओर निकल पड़े थे। रास्ते में बिस्कुट ही उनका और उनके बच्चों के काम आ रहा था। उस दौरान इसकी खपत भी बढ़ गई थी। अब मार्केट वैल्यू के हिसाब से देश की सबसे बड़ी बिस्कुट निर्माता कंपनी ब्रिटानिया ने एक बार फिर से कीमतों में इजाफे का संकेत देकर बहुत बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने हाल ही में अपने प्रोडक्ट के दाम 8 फीसदी तक बढ़ा दिए थे या फिर मात्रा ही कम कर दी थी।

English summary

Britannia Industries has indicated to increase the prices of its products,company is the country's largest biscuit maker by value