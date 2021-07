असम और नागालैंड के बीच खत्म हुआ सालों पुराना सीमा विवाद, मिजोरम के साथ हालात जस के तस

India

दिसपूर, 31 जुलाई। असम और मिजोरम के बीच सीमा को लेकर जारी तनाव के बीच आज यानी शनिवार को असम और नागालैंड के बॉर्डर क्लैश को खत्म करने में बड़ी सफलता मिली है। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने सेनाओं को सीमावर्ती स्थानों से अपने-अपने आधार पर तुरंत वापस लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। असम से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इसे तनाव कम करने की दिशा में बड़ी सफलता बताया।

गौरतलब है कि पूर्वोत्तर राज्य असम के साथ कई अन्य प्रदेशों की सीमा को लेकर तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि असम और नागालैंड ने सीमा पर शांति बहाल करने के लिए एक समझौत पर हस्ताक्षर किया है। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो का आभार भी व्यक्त किया। सीएम सरमा ने इसे नागालैंड का ऐतिहासिक कदम भी बताया।

