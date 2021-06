India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 28 जून। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस नीना गुप्‍ता ने हाल ही में अपनी आत्‍मकथा 'सच कहूं तो' रिलीज की है। जिसमें एक्‍ट्रेस ने अपने जीवन के अनुभवों और संघर्षों को शब्दों की माला में पिरोया है। जब से ये बुकल रिलीज हुई है तब से नीना गुप्‍ता खूब सुर्खियों में हैं। नीना गुप्ता ने इस बुक में अपने उस अनुभव को भी शेयर किया जब उन्‍हें 15 साल की उम्र में एक लड़के से प्‍यार हो गया था, इतनी कम उम्र में जब वह अपने पहले 'बॉयफ्रेंड' से मिली तो उनके साथ क्‍या हुआ इसका खुलासा नीना गुप्‍ता ने अपनी इस बुक में किया है।

English summary

Bollywood: At the age of 15, Neena Gupta was caught by her mother in this condition with her boyfriend.