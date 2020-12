एक्ट्रेस Kangana Ranaut ने बिकनी में शेयर की फोटो, सोशल मीडिया पर लोगों ने कर दिया ट्रोल

India

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और लगभग हर मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन कंगना ने हाल ही में कुछ ऐसे ट्वीट किए थे, जिसके कारण वह लोगों की ट्रोलिंग का शिकार हो गईं। उन्होंने अब अपनी एक तस्वीर बिकिनी में शेयर की है। जिसपर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को कंगना की ये तस्वीर पसंद नहीं आ रही है। कंगना ने अपनी ये पुरानी तस्वीर बुधवार को शेयर की है।

Good morning friends, one of the most exciting places that I visited in my life is Mexico, beautiful but an unpredictable place, here’s a picture from Tulum a little island in Mexico ❤️ pic.twitter.com/8b0M7ymMiX