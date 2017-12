अनुष्का शर्मा बनीं PETA 'Person of the Year', सालों से जानवरों के हक में कर रही हैं काम

Akansha Singh

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भले ही फिल्मों से दूर हों लेकिन सुर्खियों में वो पिछले एक महीने से हैं। पहले अपनी शादी को लेकर चर्चा में रहीं अनुष्का अब PETA की वजह से खबरों में हैं। PETA ने अनुष्का को 'Person of the Year' का खिताब दिया है। अनुष्का शर्मा शाकाहारी हैं और पिछले काफी सालों से जानवरों के हक में काम कर रही हैं।

