'किस हैसियत से...?', अशोक गहलोत के 'सोनिया गांधी तय करेंगी' बयान पर BJP का तंज

नई दिल्ली, 23 सितंबर: भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए निर्धारित चुनाव पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शुक्रवार को दिए गए बयान पर तंज कसा है, जिसमें सीएम गहलोत ने पुष्टि की कि वह चुनाव लड़ेंगे। अशोक गहलोत ने कहा, अगर वह कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो अजय माकन और सोनिया गांधी 'आगे की कार्यवाही' तय करेंगे। राजस्थान का क्या होगा...के सवाल के जवाब में गहलोत का ये बयान सुन भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने पूछा कि सोनिया गांधी, कैसे कोई फैसला ले पाएंगी...क्योंकि गहलोत के चुने जाने पर वह पार्टी अध्यक्ष नहीं रहेंगी, तो किस हैसियत से वह फैसला ले सकती हैं?

'गांधी के पास रिमोट कंट्रोल, फर्जी चुनाव क्यों?'

शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, ''अशोक गहलोच ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान में क्या करना है, इसका फैसला करेंगी, अगर मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो।'' लेकिन आप मुझे बताइए, किस हैसियत से वह फैसला करेंगी, क्या वह पूर्व अध्यक्ष होंगी...,क्या कांग्रेस के विधायकों को फैसला नहीं करना चाहिए...। सारी बातें सुनकर लगता है, गांधी के पास सारा रिमोट कंट्रोल होगा...। तो ये फर्जी चुनाव क्यों...?''

Ashok Gehlot says “Party president Sonia Gandhi” will decide further proceedings (for Rajasthan) if I become party president!!

SIR AFTER YOU BECOME PRESIDENT HOW AND WHY WILL SONIA GANDHI DECIDE ? IS SHE PERMANENT PRESIDENT AND WILL YOU BE A REMOTE CONTROLLED PRESIDENT? https://t.co/KqBGNIXGRD pic.twitter.com/w3fR4pTUJ9