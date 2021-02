बीजेपी MLA नंद किशोर गुर्जर के विवादित बोल, 'लोग कहते थे राकेश टिकैत 2000 के लिए कहीं भी जाएगा'

India

oi-Pallavi Kumari

BJP MLA Nand Kishore Gurjar on Farmers Protest: किसान आंदोलन और भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा है, "मैं खुद एक किसान हूं। राकेश टिकैत मुझसे बड़े किसान नहीं हैं। मेरे पास किसानी के लिए जितनी जमीन है, राकेश टिकैत के पास उसकी आधी जमीन भी नहीं होगी। राकेश टिकैत को माफी मांगनी चाहिए। आप देश में वो किसानों को नहीं बांट सकते। इतिहास उन्हें याद रखेगा।" विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दावा किया है कि किसान आंदोलन एक राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को इसके बारे में पूरी जानकारी है। ये किसान आंदोलन नहीं है।

बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा, "मैं टिकैत के परिवार का सम्मान करता हूं, लेकिन लोग राकेश टिकैत के बारे में कहते थे कि वह 2,000 के लिए कहीं भी जाएगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आंदोलन कहां ले जा रहे हैं? कल आप कहेंगे कि आतंकवादी आपके पास आए हैं?" उन्होंने कहा कि हिंसा को बढ़ावा देना अच्छी बात नहीं है।

उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत को माफी मांगनी चाहिए, वे देश के किसानों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। ये लोग जो कर रहे हैं इतिहास इन्हें देश को कलंकित करने के लिए याद करेगा।

Nand Kishore Gujar , the @BJP4UP MLA from Ghaziabad , accused by farmers of trying to break up the Ghazipur protest last week (he denies) attacks @RakeshTikaitBKU , saying the BKU leader is not a bigger farmer than him . and more ... pic.twitter.com/wUBEs31Vc5