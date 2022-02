हिजाब विवाद पर मलाला युसुफजई पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा बोले-कट्टरपंथी इस्लामी एजेंडा चला रही हैं

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 09 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा और मानजिंदर सिंह सिरसा ने कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर पाकिस्तान की एक्टिविस्ट मलाला युसुफजई पर तीखा हमला बोला है। दरअसल मलाला युसुफजई ने भारत में चल रहे हिजाब विवाद पर ट्वीट करके इसकी आलोचना की थी। जिसके बाद कपिल मिश्रा ने मलाला के ट्वीट पर पलटवार करते हुए लिखा, अफगानिस्तान,ईरान, पाकिस्तान में मुस्लिम लड़कियां मारी जा रही हैं क्योंकि वह हिजाब नहीं पहनती हैं। पाकिस्तान में हिंदू और सिख लड़कियों को मारा जा रहा है क्योंकि वह हिंदू हैं, लेकिन मलाला ने उनके लिए कभी एक शब्द नहीं कहा। यहां भारत में वह अपना कट्टर इस्लामिक जिहादी एजेंडा चलाना चाहती हैं।

वहीं भाजपा नेता मानजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कितनी अजीब बात है कि मलाला ने कभी भी असल मुद्दों पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर कभी एक शब्द नहीं कहा। लेकिन आज वह बिना तथ्यों की पुष्टि किए हुए ट्वीट कर रही हैं। गौर करने वाली बात है कि कर्नाटक में कई स्कूलों में हिजाब पहनकर क्लास में छात्राओं को आने पर पाबंदी लगाई गई है जिसके बाद इस पूरे मामले पर विवाद खड़ा हो गया है और यह मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है।

बता दें कि इस पूरे विवाद पर मलाला युसुफजई ने ट्वीट करके लिखा, कॉलेज हमे पढ़ाई या हिजाब में से किसी एक चीज को चुनने के लिए मजबूर कर रहा है। लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जाने देना भयावह है। कम या ज्यादा पहनना महिलाओं को फैसला है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। गौर करने वाली बात है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में भावनाओं से नहीं बल्कि संविधान के अनुसार फैसला देगा। हमारे लिए भारतीय संविधान ही भगवत गीता है।

Muslim Girls getting killed in Afghanistan, Iran, Pakistan for not wearing Hijab

Hindu, Sikh girls getting killed in Pakistan for just being hindu

She has never uttered a single word on real issues

Here she is running radical islamic jihadi agenda https://t.co/nGmckY9TXT