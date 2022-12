कैसे बीजेपी ने पंजाब से शुरू कर दी है 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी ? जानिए

बीजेपी ने पंजाब के 5 नेताओं को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति में जगह दी है। इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जैसे नेता शामिल हैं। पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा से पहले यह कदम उठाया है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

English summary

BJP has given place to 5 leaders of Punjab in the national executive. A total of 6 leaders from the state have been appointed on major posts in the party organization. The party is preparing for the 2024 Lok Sabha elections