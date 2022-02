BJP ने पार्टी के राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, कहा- 8 फरवरी को सबको उपस्थित होना है

India

oi-Prashanth Rai

नई दिल्ली। भाजपा ने अपने राज्यसभा सांसदों को 8 फरवरी को सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद ट्विटर पर लोग तरह-तरह का कयास लगा रहे हैं। एक यूजर्स ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ खास होने वाला नहीं है। राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। विपक्ष प्रस्ताव के खिलाफ संशोधन के लिए दबाव डाल सकता है। मुझे लगता है कि इसीलिए व्हिप जारी किया गया है।

BJP has issued three line whip to its Rajya Sabha MPs to be present in the House on 8th February and support govt's stand.