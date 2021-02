बॉलीवुड की 'बिल्लो रानी' ने भी पढ़े 'किन्नर बहू' के कसीदे, कहा-'लड़की में है Big Boss 14 जीतने का दम'

Bipasha Basu Praises Rubina Dilaik, says she deserves to win 'Bigg Boss 14', see Post: मुंबई। कलर्स के मशहूर शो 'बिग बॉस 14' अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। शो के दर्शकों को अब बस इसके विजेता का इंतजार है। सोशल मीडिया पर तो लोग टीवी जगत की 'किन्नर बहू' यानी रुबीना दिलैक को जीत का प्रबल दावेदार मान रहे हैं को कुछ लोगों ने उसे विनर घोषित भी कर दिया है। वैसे बता दें कि रुबीना टीवी की चर्चित बहू में से एक हैं और उनके पास फैंस की एक अच्छी-खासी फेहरिस्त भी है। लेकिन अब उनकी तारीफ बॉलीवुड की 'बिल्लो रानी' यानी कि बिपाशा बसु ने की है।

English summary

Bipasha Basu roots for Rubina Dilaik, says she deserves to win 'Bigg Boss 14', here is her post, please have a look.