क्यों सुर्खियों में है 50 रुपये वाली सबसे सस्ती देसी वैक्सीन? 1,500 करोड़ रुपये एडवांस देगी सरकार

नई दिल्ली, 4 जून: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना वैक्सीन की भारी मांग के मद्देनजर एक और देसी वैक्सीन 'कोर्बेवैक्स' की 30 करोड़ डोज बुक करा दी है। हैदराबाद स्थित भारत की बड़ी फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई की रीकॉम्बिनेंट प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन 'कोर्बेवैक्स' का इंसान पर होने वाला फेज-3 ट्रायल अभी पूरा भी नहीं हुआ है। लेकिन, फिर भी केंद्र सरकार ने कंपनी को 1,500 करोड़ रुपये की एडवांस पेमेंट देकर 30 करोड़ डोज रिजर्व करने का फैसला किया है। इस तरह एक डोज की कीमत सिर्फ 50 रुपये पड़ेगी और यह सबसे सस्ती है। सवाल है कि बिना ट्रायल पूरा हुए सरकार इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रही है और यह वैक्सीन किस तरह से काम करेगी इसको लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है।

Hyderabad's Biological E's Corbevax vaccine will come for just Rs 50, but questions are being raised on paying it in advance